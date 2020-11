La vittoria sul campo, in campionato, manca ormai da più di un mese. L'ultimo successo bianconero in Serie A - esclusa la vittoria a tavolino con il Napoli - è infatti arrivato lo scorso 20 settembre nella gara d'esordio contro la Sampdoria. Per questo la Juventus ha tutta l'intenzione di tornare a conquistare i tre punti già a partire dalla prossima partita. Reduce da due pareggi consecutivi contro Crotone e Verona e dal ko in Champions contro il Barcellona, la squadra di Andrea Pirlo proverà a superare in trasferta lo Spezia per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. La squadra di Vincenzo Italiano, neopromossa, sta ben figurando in questo avvio di stagione dove ha conquistato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).