Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv

Il passaggio del turno in Coppa Italia come stimolo per fare bene anche in campionato. Il Torino - ancora a secco di vittorie - dopo aver trovato sul campo del Sassuolo il primo punto stagionale nell'ultimo turno, adesso vuole conquistare il primo successo in campionato per abbandonare l'ultimo posto in classifica. I granata dovranno superare la Lazio, decimata da tantissime assenze causa Covid. Vera e propria emergenza per la squadra di Simone Inzaghi, priva di elementi importanti tra i quali anche Luis Alberto e Immobile. In ogni caso, i biancocelesti hanno resistito in Champions contro il Club Brugge e anche in campionato vorranno dare seguito alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Bologna.