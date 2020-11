Genoa-Torino, dove vedere la partita in tv

Il Genoa per dare continuità al pareggio ottenuto nel derby, il Torino per reagire al ko shock contro la Lazio. Questi i temi del recupero della 3^ giornata di Serie A: la gara era originariamente in programma sabato 3 ottobre, ma il focolaio di coronavirus scoppiato allora fra i membri della squadra rossoblù aveva spinto la Lega al rinvio del match. Un mese dopo, Maran e Giampaolo si affrontano in una sfida già delicata per la classifica (5 punti in altrettante partite per il Genoa, solo uno per il Toro, ultimo insieme al Crotone). I granata non perdono contro i rossoblù da 8 gare, ma rischiano di presentarsi a Marassi senza Belotti, in dubbio per un infortunio.