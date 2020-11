Maglia all'asta per beneficenza

Un'iniziativa, quella del club giallorosso, avrà anche uno scopo benefico: le maglie che i calciatori di Fonseca indosseranno domenica a Genova saranno successivamente messe all'asta e il ricavato, spiega una nota del club, "verrà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia Proietti". Beneficenza e solidarietà, in omaggio a un maestro del teatro italiano che aveva la Roma nel cuore: "Sono romanista perché sono romano - spiegava Proietti in un'intervista del 1997 - è un fatto fondamentale di campanile, di pelle. Io sto da una parte del Tevere, dentro il Teatro Tenda, e lo Stadio Olimpico sta dall’altra: in mezzo a noi c’è soltanto il fiume e il ponte Duca D’Aosta che è il ponte che i tifosi percorrono la mattina per arrivare allo stadio e il pomeriggio per tornare a casa. Io all’ora in cui giocano sto già a teatro e il vento mi porta gli echi della gara: io la partita non la vedo ma la sento".