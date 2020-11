Atalanta-Inter, dove vedere la partita in tv

Ultima giornata di Champions amara per le nerazzurre, la 7^ giornata di Serie A è l'occasione per riscattarsi. Atalanta e Inter pronte a scendere in campo nel pomeriggio: l'ultima volta a Bergamo risale appena ad agosto, quando nell'ultima partita dello scorso campionato, a giochi già fatti, D'Ambrosio e Young regalarono la vittoria alla squadra di Conte. Ora il match, con le due squadre tra quarto e sesto posto e la rincorsa al Milan nel mirino, avrà ben altra posta in palio.