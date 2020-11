Gasperini: "Attese alte, non siamo in difficoltà"

E' un Gian Piero Gasperini comunque soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, al termine di Atalanta-Inter. La formazione nerazzurra riparte dopo il pesante ko di Champions League contro il Liverpool, una sconfitta che però non ha mai preoccupato più del dovuto Gasperini: "Non ho mai avuto la sensazione che questa squadra fosse in difficoltà, ma dobbiamo considerare anche che giochiamo partite di alto livello sia in campionato che in coppa. Secondo me si vuole mettere un po' di pressione sull'Atalanta, dicendole che debba vincere lo scudetto o andare avanti in Champions, ma la squadra è sempre stata presente a parte rare occasioni. La sosta arriva comunque nel momento opportuno, abbiamo qualche giocatore fuori ma anche oggi siamo riusciti a fare una buona gara".