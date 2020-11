"Mancato l'istinto killer per chiudere la partita"

leggi anche

Gasperini: "Attese alte, non siamo in difficoltà"

L'allenatore nerazzurro ha poi analizzato la sfida contro l'Atalanta, che ha portato al terzo pareggio nelle prime 7 giornate di campionato: "Non c'era bisogno di nessuna reazione, perchè anche in Champions League era mancato soltanto il risultato. Anche oggi, contro un avversario forte, ci è mancato l'istinto killer che ci permettesse di chiudere il risultato e portare a casa la vittoria. Siamo partiti da 6 positivi al Covid, più tutti gli infortunati, e i ragazzi stanno facendo bene sotto tutti i punti di vista, nonostante questo tipo di situazioni che ci portano via energie importanti. Adesso non potranno riposarsi perchè andranno in nazionale e non faranno partite tipo passeggiate nel parco. Ho fatto il commissario tecnico e conosco queste situazioni, spero solo che non ci siano problemi per i miei giocatori".