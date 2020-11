Genoa-Roma, dove vedere la partita in tv

Il Genoa non vince dall'esordio stagionale, la Roma non ha ancora perso sul campo in questo avvio di campionato. Sfida in arrivo a Marassi, per la 7^ giornata di Serie A. 1-3 l'ultimo precedente (Under, autorete di Biraschi e Dzeko per i giallorossi, Pandev per i rossoblù), con la Roma che è una vera e propria bestia nera per il Genoa: striscia aperta di 12 gare in Serie A senza vittorie. La squadra di Maran è chiamata a sfatare il tabù. Magari approfittando dell'assenza di Dzeko, risultato positivo al tampone.