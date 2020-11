Milan-Verona, dove vedere la partita in tv

Tre punti in campionato per cancellare immediatamente la brutta sconfitta in Europa League contro il Lille e per provare ad allungare in classifica, dove la squadra rossonera – dopo il pareggio del Sassuolo contro l’Udinese nell'anticipo del venerdì della 7^ giornata di Serie A – ha già la certezza di rimanere in vetta al momento della sosta per le nazionali. Il Milan di Stefano Pioli, primo a quota 16 punti, dovrà fare i conti con il Verona di Ivan Juric, settimo in graduatoria a quota 11 punti e reduce dal successo per 3-1 contro il Benevento nell’ultimo turno di campionato, terzo risultato utile consecutivo.