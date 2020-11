1/11

Dopo l'esordio in Champions, addirittura contro il Liverpool (anche se nei minuti finali della partita persa 5-0 dall'Atalanta), per Matteo Ruggeri è arrivato anche il giorno della prima in A: 90 minuti da titolare contro l'Inter, per l'esterno sinistro classe 2002 che brucia le tappe. Con i suoi 18 anni, 3 mesi e 28 giorni, è uno dei 10 gioiellini che hanno esordito in questa stagione: e non è neanche il più giovane...

IL PROFILO. CHI E' MATTEO RUGGERI