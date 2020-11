L'attaccante spagnolo ha parlato del suo ritorno in bianconero ai microfoni di El Partidazo de Cope: "Ognuno ha le sue opzioni, in quel momento era la scelta migliore che potessi prendere. Con Cristiano Ronaldo ho sempre avuto un buon rapporto. Resto grato all'Atletico Madrid". Idee chiare sul futuro: "Vorrei vincere anche con la Spagna e ritirarmi con la maglia del Getafe" JUVE, ANCORA PROBLEMI PER DYBALA: SALTA LA NAZIONALE

Sei reti e due assist in otto partite tra Serie A e Champions League, unite alla certezza di aver scelto la soluzione più adatta per la sua carriera. Alvaro Morata è tornato a parlare del suo ritorno alla Juventus: "Ognuno ha le sue opzioni, in quel momento era la scelta migliore che potessi prendere" sono le parole dell'attaccante spagnolo ai microfoni di El Partidazo de Cope. "Era tanto tempo che non giocavo più di sei partite con più di 70 minuti in campo. Sicuramente sono maturato tardi, ma ho imparato da ogni tappa".

"Finale Champions Juve-Atletico? Segnare sarebbe dura" leggi anche Morata-bis, avvio da record. E torna in Nazionale Morata si è già nuovamente ambientato nello spogliatoio bianconero, già frequentato dal 2014 al 2016. "Cristiano Ronaldo? Con lui ho sempre avuto un buon rapporto" assicura. L'attaccante spagnolo non dimentica però l'esperienza con l'Atletico Madrid, messa alle spalle dopo un anno e mezzo con il passaggio alla Juve: "Sono grato ai colchoneros e lo saro' per sempre: in campionato li vedo meglio di Barcellona e Real Madrid. Una finale di Champions Juve-Atletico? Sarebbe bella anche se sarebbe molto difficile segnare".