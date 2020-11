Alejandro Gomez è stato scelto come testimonial di 'Assassin’s Creed Valhalla', videogioco che ripercorre la storia del popolo scandinavo. Il Papu recita in una clip, con cui lancia la campagna 'Like a Viking' per celebrare lo spirito combattivo di Bergamo, ben interpretato in campo dal capitano dell'Atalanta e dai suoi compagni di squadra: "Ci sentiamo dei guerrieri, vogliamo rappresentare un popolo come Bergamo, una città che ha sofferto tanto nell’ultimo periodo" FANTACALCIO, LA TOP 11 DELLE RIVELAZIONI

Pensate a un vichingo. Nell’immaginario collettivo, tutti abbiamo in mente l’icona del classico guerriero scandinavo alto e possente. E allora perché la Ubisoft ha scelto il Papu Gomez come testimonial di Assassin’s Creed Valhalla? Il prossimo episodio della famosa saga di videogiochi si svolgerà nel mondo di vichinghi, popolo guerriero che ricorda lo spirito combattivo dei giocatori dell’Atalanta e della città di Bergamo. Ecco allora spiegata la scelta del capitano dei nerazzurri come ambassador del videogioco: l’argentino, nonostante caratteristiche fisiche che lo vedono agli antipodi rispetto alla tradizionale stazza dei vichinghi, in realtà grazie al suo carattere e alla sua determinazione mostrata dentro e fuori del campo ben interpreta i valori del popolo scandinavo, le cui gesta nel IX secolo sono raccontate in Assassin’s Creed Valhalla. La stessa determinazione che contraddistingue la città di Bergamo e che viene celebrata attraverso la campagna #LIKEAVIKING. "I bergamaschi sono storicamente un popolo di lottatori – spiega il Papu Gomez –. Io e la mia squadra cerchiamo di mettere i loro valori in campo. Ci sentiamo dei guerrieri: in allenamento e durante le partite cerchiamo di rappresentare un popolo come Bergamo, una città che ha sofferto tanto nell'ultimo periodo: vogliamo cercare di rendere i suoi abitanti sempre più orgogliosi di noi".