L'allenatore bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine che lo ritrae insieme al figlio Tommaso, impegnati a passarsi il pallone in casa. "Sessione di allenamento extra", così Pirlo ha commentato la foto in compagnia del piccolo, che indossa la maglietta di Cristiano Ronaldo

In attesa di ritrovare la propria rosa al completo al termine degli impegni delle nazionali, i lavori in casa Juventus non si interrompono. In particolare per Andrea Pirlo, protagonista nella giornata di mercoledì di una sessione di allenamento decisamente particolare. L'allenatore bianconero ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua immagine che lo ritrae insieme al figlio Tommaso, mentre si passano il pallone in casa.