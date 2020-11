Bendtner ricorda il primo giorno alla Juve

L'aneddoto raccontato alla BBC: "Non trovavo nessuno, a un centro punto sono andato in bagno e c'erano 12 giocatori che fumavano. Ma non era un problema, lì a Torino c'era un'etica professionale straordinaria. E poi si fumava in tutte le squadre in cui ho giocato..." ITALIA-POLONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



Alla Juventus fu una parentesi sfortunata: 11 presenze senza gol nel 2012/13, ma comunque uno scudetto in bacheca e lezioni preziose imparate in bianconero. "Soprattutto fuori dal campo", ricorda Nicklas Bendtner, oggi 32enne, a BBC Radio 5. "Al mio primo giorno alla Juve non riuscivo a trovare i miei compagni. Avevo cercato dappertutto. Poi eccoli là, 12 giocatori nei bagni: sigaretta e caffè, ridevano e scherzavano. Una situazione che mi ha davvero divertito". Quella delle sigarette in bagno sembra più una storia alla Dario Hubner e invece si trattava della Juve di Conte. Ma Bendtner spiega perché non fu un problema. "Ti potevi trovare di fronte Buffon o Pirlo, ma che cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro carriera e quanto sono professionali... Questa cosa mi ha anche aperto gli occhi. L'etica che dimostravano in campo e il senso di appartenenza che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poteva porre il problema del fumo".