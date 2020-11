Sui social fiducia in scadenza per Pirlo e Conte

Dal caso Dybala, all’Inter “decontizzata”: la piazza social è divisa sul giudizio dei due tecnici, tra chi pensa che serva tempo e chi prevede una stagione fallimentare SOCIAL FOOTBALL SUMMIT: TUTTE LE INFO PER PARTECIPARE

La conquista del decimo scudetto consecutivo per la Juventus sarebbe un risultato storico senza precedenti in Italia, ma sui social i dubbi espressi dai tifosi sono tanti, almeno per ora. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 abbiamo analizzato migliaia di conversazioni sulle principali piattaforme social media online, con focus su Andrea Pirlo e la Juve. Tra i numerosi spunti di riflessione la discussione che attira maggiormente l’attenzione (45%) riguarda la gestione di Paulo Dybala: “deve giocare” e “colpa di Pirlo” sono le due frasi più ricorrenti; per altri questa è la gestione “peggiore di sempre”. Giudizi severi che partono dal confronto pesante con la passata stagione, una delle migliori dell’argentino con 33 presenze, 11 gol e altrettanti assist. Non mancano altri motivi di perplessità: il 30% dei tifosi è deluso dalla disposizione tattica, una squadra, “senza idee” e senza “visione di gioco”. Il 21% delle conversazioni analizzate evidenzia la necessità di “avere fiducia” in Pirlo, così come si diceva l’anno scorso per Maurizio Sarri: “dargli tempo” per trasmettere alla squadra i suoi concetti di calcio, sebbene non manchino i pessimisti convinti che si “può peggiorare” rispetto al passato. Infine il 4% imputa a questo gruppo di giocatori mancanza di “personalità e cattiveria”.

leggi anche Le prime crepe nel muro Juve Complessivamente c’è ancora fiducia nel progetto del tecnico, ma il tempo sta scadendo. La delusione per i risultati e talune situazioni di campo (la gestione di Dybala e il gioco ancora poco convincente) comincia a farsi sentire. Sarà interessante effettuare una misurazione del sentiment (l’analisi in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi evento, locale o globale), tra qualche settimana per valutare come sarà cambiato il feeling con Pirlo.

L'Inter "decontizzata"? Anche l’Inter sta deludendo le aspettative e i passi di crescita attesi al secondo anno di lavoro con Antonio Conte ancora non si sono visti; anzi, la squadra ha perso equilibrio al punto che in molti parlano di Inter “decontizzata”, senza aggressività agonistica e caratteriale. Netta la replica del tecnico: “togliete il vino dalla tavola” a chi sostiene questa idea, frase prontamente rilanciata sui social all’interno di tantissime conversazioni come dimostra il grafico word cloud. Tra le frasi e nomi più utilizzate, inoltre, troviamo “Eriksen” (un problema ancora irrisolto, a proposito di distanza tra aspettative e prestazioni), “stagione fallimentare” e “palla a Lukaku”, unico giocatore in grado di spostare gli equilibri, secondo molti tifosi, in mancanza di gioco e idee.