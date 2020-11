Torna il Social Football Summit: sarà tutto online

È tutto pronto per la terza edizione dell’unico evento internazionale in Italia dedicato alla Football Industry. In versione totalmente online per rispettare le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, andrà in scena il 17,18 e 19 novembre 2020 con una grande novità: l’evento si sdoppierà in uno collaterale per dar vita il 23 e il 24 novembre al primo eSport Summit (ES20)