L'allenatore nerazzurro al Telegraph: "La prima stagione all'Inter è stata ottima, stiamo costruendo le basi per lottare per vincere sempre". Poi la rivelazione: "Volevo Lukaku e van Dijk al Chelsea"

Antonio Conte è alla sua seconda stagione all'Inter, dopo aver concluso il primo anno con un secondo posto in campionato e una finale di Europa League. In estate è stato a un passo dall'addio, ma poi tutto si è ricomposto e ora l'obiettivo è continuare a lungo assieme, come ha confidato in un'intervista al Telegraph: "Ho questa stagione e poi un altro anno di contratto, ho iniziato un progetto qui e voglio continuarlo per molti anni, perché stiamo costruendo delle basi importanti. Poi in futuro mi piacerebbe tornare in Inghilterra per fare un'altra esperienza in Premier League. Mi è piaciuto molto lavorare lì. Per me, per la mia famiglia, vorrei un giorno tornarci, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile a Londra".

"Al Chelsea stavo per prendere Lukaku e van Dijk" leggi anche Sui social fiducia in scadenza per Pirlo e Conte Conte torna poi sull'esperienza al Chelsea: "Vincere al primo anno è stato grandioso, nella stagione precedente la squadra arrivò decima e il mercato non fu stratosferico. Kanté fu un grande acquisto, poi abbiamo preso Marco Alonso che giocava nella Fiorentina e non tutti erano d'accordo con me nel prenderlo. E poi David Luiz, che aveva avuto dei problemi al Chelsea. Con loro abbiamo vinto il titolo e giocato una finale di FA Cup contro l'Arsenal. Nella seconda stagione ho chiesto due giocatori ed eravamo molto vicini a prenderli. Uno era Romelu Lukaku, l'altro era Virgil van Dijk. Con questi due avremmo avuto lo slancio per portare il Chelsea al vertice e rimanerci per molti anni. Peccato non sia successo. Ora Lukaku sta dimostrando all'Inter che la mia idea era giusta, così come van Dijk al Liverpool. Romelu è incredibile, è migliorato molto perché ha sempre voglia di imparare. Può ancora continuare a farlo per diventare uno dei più forti al mondo".