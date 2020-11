"Ho rivisto Stroppa in un paio di circostanze, è stato un uomo molto importante per me. Lui mi supportò tantissimo al Piacenza, mi diede una grandissima mano. Sarà un piacere incontrarlo di nuovo, gli farò i complimenti, il suo Crotone lo scorso anno ha dominato il campionato di Serie B insieme al Benevento".

"L'ho ritrovato come l’ho lasciato, con tantissima voglia di giocare e di mettersi a disposizione della squadra. È in discrete condizioni, domani deciderò l'undici migliore per sfidare il Crotone".

In che condizioni è Luis Alberto?

"Ha vissuto una settimana difficile, ma professionalmente ha lavorato molto bene. Sa di aver commesso un errore e sarà multato dal club. Per quanto riguarda la formazione, però, deciderò nella giornata di domani".

Quello che sta per iniziare è il periodo più importante?

"Ci attendono partite impegnative da qui alla sosta di Natale. Oggi è tornato in gruppo Strakosha, ma non credo che partirà per Crotone. Anche Luiz Felipe è stato colpito dal Covid-19 e contiamo di recuperarlo presto. Così come Ramos che è stato vittima del covid due giorni dopo la gara con la Juve. Contiamo in caso di esito negativo di recuperarlo. Poi mancano Lulic e Milinkovic, ed Escalante che sarà ancora out per 4-5 giorni. Stiamo recuperando un po’ di giocatori, sappiamo che sarà un mese intenso per noi”.

Infastidito dalla positività di Milinkovic-Savic con la Serbia?

"Tante squadre sono state condizionate da alcuni stop registrati da alcuni calciatori nelle Nazionalim non solo noi. Milinkovic ci mancherà, ma è asintomatico e spero possa raggiungerci al più presto".

Caicedo torna con il Crotone?

"Ha lavorato al meglio come tutti i suoi compagni, ha completato tutta la seduta. Domani valuterò anche lui. Affronteremo un avversario scomodo che gioca molto bene a calcio, poi ci sarà la partita di Champions League, ma siamo concentrati solo sul Crotone".

Quanto è importante ripartire bene dopo la sosta?

"Sarebbe fondamentale, abbiamo ripreso subito a lavorare, ma ii è mancato naturalmente qualche giocatore, i nazionali però sono rientrati in discrete condizioni. Correa e Akpa Akpro stamattina hanno fatto tutto l’allenamento".