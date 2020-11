Il centrocampista spagnolo a Sky Sport 24: "Loro sono in un gran momento e se sono primi è perché stanno facendo bene. Per noi è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per portare i tre punti a casa" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'8^ GIORNATA

Con la sua Spagna contro la Germania è stato il dominatore del centrocampo, con tre assist vincenti serviti ai suoi compagni in una sola partita. Ora Fabian Ruiz prepara la sfida al Milan, in programma domenica 22 novembre alle 20.45 allo stadio San Paolo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) con consapevolezza: "Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita - spiega ai microfoni di Sky Sport - loro sono in un gran momento e se sono primi è perché stanno facendo bene".