Inter-Torino, tutto quello che c'è da sapere

Sono 152 i precedenti tra Inter e Torino: 67 le vittorie dei nerazzurri, 49 i pareggi e 36 i successi granata. L’Inter ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro il Torino e potrebbe registrare almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione per la prima volta da settembre 2008. L’Inter, settima in classica a quota 12 punti, ha pareggiato contro l’Atalanta nell’ulltimo turno; pari anche per il Torino, 0-0 contro il Crotone, al 17° posto in graduatoria con 5 punti.

Dal ritorno dei granata in Serie A nel 2012/13, il Torino ha perso solo tre delle otto trasferte in casa dell’Inter (2V, 3N): nel periodo, solo Juventus (una) e Roma (due) hanno registrato meno sconfitte contro i nerazzurri a San Siro tra le squadre sempre presenti nel torneo. L’Inter ha vinto solo tre delle prime 10 gare stagionali in tutte le competizioni (5N, 2P): l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno ottenuto il successo solamente in tre delle prime 11 risale al 1983/84 con Radice in panchina. Doppia curiosità: il Torino è la squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso che ha perso più punti da situazione di vantaggio (11); nella; l’Inter è la squadra di questa Serie A con più reti di testa (quattro).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Occhi puntati come sempre su Romelu Lukaku che ha trovato il gol nelle prime due presenze interne di questo campionato: l'ultimo giocatore nerazzurro ad aver segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A a San Siro è stato Daniel Osvaldo nel 2014/15. Nel Torino, attenzione a Belotti ancora più motivato dopo il gol realizzato con l’Italia nel successo contro la Bosnia.