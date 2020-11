Inter-Torino, le probabili formazioni

A San Siro i nerazzurri reduci da due pareggi in campionato ospitano il Torino: Brozovic e Kolarov sono positivi al coronavirus, Conte ripensa la difesa anche in vista del Real Madrid. Per Giampaolo dubbi sulle fasce e certezze in attacco PROBABILI FORMAZIONI, I "CAMPETTI"

Il Real Madrid in vista, ma l’Inter non può permettersi distrazioni in campionato, dove il Milan ha 5 punti di vantaggio in classifica, complici gli ultimi due pareggi consecutivi che hanno fatto perdere terreno ai nerazzurri. Anche il Torino viene da un pari, contro il Crotone, che ha fatto seguito alla vittoria sul Genoa: dopo un inizio complicato, Giampaolo punta ad allungare la striscia positiva a San Siro, domenica alle 15.

Ranocchia in difesa, Hakimi c’è approfondimento Lukaku spiega cosa manca a Eriksen Out Brozovic e Kolarov, positivi al coronavirus, Conte farà necessariamente delle valutazioni pensando anche alla sfida di mercoledì con il Real Madrid, fondamentale per il cammino in Champions. In difesa turno di riposo per Skriniar, con Ranocchia favorito su De Vrij. Superati i problemi per Hakimi (solo una botta giocando con il Marocco), sarà regolarmente in campo a destra. A sinistra Young, mediana composta da Gagliardini, Vidal e Barella: escluso, dunque, Eriksen. Davanti non si cambia: Lukaku-Lautaro. INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte