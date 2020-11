Nel big-match del San Paolo il Napoli tenta l’aggancio ai rossoneri in classifica. Di fronte gli ex compagni di squadra Gattuso e Ibrahimovic, con l’allenatore degli azzurri che deve rinunciare a Osimhen. Lo svedese guida regolarmente l’attacco rossonero, dove si rivede Rebic titolare

La sosta per le nazionali ha riconsegnato a Gattuso un Osimhen infortunato : lussazione anteriore alla spalla destra. Con il nigeriano indisponibile, però, l’allenatore del Napoli sembra orientato a schierare un tridente “leggero” , rinunciando a Petagna. Mertens centravanti, Insigne – fantastico con la Nazionale – a sinistra e Politano (in vantaggio su Lozano) a destra. A centrocampo Demme in vantaggio sull’ex Bakayoko. Indisponibili, perché positivi al coronavirus, Rrahmani e Hysaj.

Torna Rebic dal 1'



approfondimento

Milan, l'importanza del ritorno di Rebic

Pioli (che, positivo al coronavirus, non sarà in panchina, così come il suo vice Murelli) perde Leao (lesione al bicipite femorale della coscia destra) ma ritrova Rebic, che torna titolare. Questa l’unica assenza in casa Milan, che va al San Paolo con la formazione-tipo. Tutti negativi i tamponi ai giocatori rientrati dalle nazionali, nessuna sorpresa nell’undici che scenderà in campo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli