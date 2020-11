Problema muscolare alla coscia sinistra per l'attaccante rossonero, costretto a uscire al minuto 79 della sfida contro il Napoli. Nella giornata di lunedì verrà sottoposto a esami strumentali: c'è preoccupazione in casa Milan. Si teme uno stiramento

Brutte notizie per il Milan, che rischia di perdere il proprio condottiero Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante rossonero ha infatti accusato un problema muscolare al flessore della gamba sinistra ed è stato costretto a uscire dal campo al minuto 79 della sfida contro il Napoli. Aveva avvertito una fitta ma, nonostante questo, ha fatto uno scatto per andare a difendere nell'area su un calcio d'angolo per il Napoli. Subito dopo però è rimasto a terra senza possibilità di continuare. Arrivato in panchina, dopo essere stato sostuito da Colombo, Ibra ha ricevuto le prime cure del caso dallo staff medico rossonero che ha applicato una fasciatura con del ghiaccio sulla parte infortunata. L'attaccante ha poi seguito dalla panchina il resto della partita.