L’allenatore ha seguito la partita contro la Pistoiese di quella che sarebbe dovita essere la sua squadra. Con lui in tribuna anche Paratici, Nedved e Storari

Una domenica di calcio, quella di Andrea Pirlo . Dopo la vittoria sul Cagliari , l’allenatore della Juventus ha trascorso il pomeriggio allo stadio Moccagatta di Alessandria, dove l’Under 23 ha giocato contro la Pistoiese . La "sua" Under 23, quella che avrebbe dovuto guidare. Anzi, che stava guidando, prima della proposta di allenare la prima squadra. Insieme a Pirlo, presenti in tribuna anche il capo dell’area sportiva Fabio Paratici , il vicepresidente Pavel Nedved e il supervisore della Juventus U23 Marco Storari .

Pirlo, quanti giovani lanciati in prima squadra

vedi anche

Pirlo: "CR7 esempio, serviva serata come questa"

Nei primi tre mesi da allenatore della Juventus, Pirlo ha già lanciato diversi giovani in prima squadra. Su tutti Gianluca Frabotta, esterno sinistro classe 1999, che ha già giocato da titolare 3 gare quest'anno in Serie A. Ha avuto un’occasione importante anche Manolo Portanova (2000), centrocampista che ha disputato un tempo nella gara col Crotone. Qualche minuto contro il Verona, invece, per Giacomo Vrioni (attaccante, 1998).