Pirlo: "CR7 esempio, serviva serata come questa"

"Ci manca ancora equilibrio in difesa"

Tante buoni segnali, a partire dal salto di qualità di Arthur in mezzo al campo: "Veniva da un campionato diverso", spiega Pirlo. "Per il nostro modo di giocare e uscire palla al piede è un giocatore importante, ha ritrovato la condizione. Ronaldo? Un campione capace di farci raggiungere qualsiasi risultato: rende tutto più facile ed è un esempio per tutti. Anche per il suo modo di sacrificarsi, lui e Dybala questa sera mi hanno colpito. Paulo lo inseriremo nel suo ruolo ideale, quello di seconda punta, non appena starà meglio. Ha preso qualche antibiotico per un virus pregresso, ma è entrato bene in partita". Quale sarà il prossimo step della sua Juve? "Abbiamo tanti giocatori bravi a strappare, invece ci manca equilibrio in fase di recupero. La qualità non basta: se vogliamo dominare le partite dobbiamo giocare a due tocchi e far correre la palla".