Dove vedere Napoli-Milan in tv

L'ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli, dove arriva il Milan imbattuto da 19 partite di campionato. Rino Gattuso, 468 partite vinte e 10 trofei conquistati da calciatore con il Milan, allenato poi da novembre 2017 a maggio 2019, ritrova il suo passato. Il Napoli ha perso le ultime due partite in casa contro AZ Alkmaar (in Europa League) e Sassuolo (in campionato) mentre i rossoneri viaggiano ad alta velocità in trasferta: sono 14 le gare consecutive senza sconfitte fuori casa, con 9 vittorie e 5 pareggi. Di fronte ci saranno le due squadre che hanno la media di tiri tentati a partita più alta di tutta la Serie A: 19 per gli azzurri (primi nei top 5 campionati europei davanti a Lione e Lipsia) e 17.1 per il Milan. Occhio alla sfida a distanza tra Lorenzo Insigne, già sei gol contro il Milan (come Maradona) e Zlatan Ibrahimovic, sempre a segno nelle cinque partite di Serie A sin qui giocate in stagione.