1/30

I NUMERI/1. 28 partite in coppia, dall'inizio o a gara in corso, con 22 gettoni a testa da titolari. È questo il dato di partenza per il duo bianconero. Lo score è di 19 vittorie (di cui una ai supplementari nella finale di Coppa Italia contro il Milan), 5 pareggi e 4 sconfitte (metà delle quali in Champions). In 15 match su 28 almeno uno dei due centravanti ha trovato la via del gol, in altri tre c'è stato almeno un assist, mentre in 10 entrambi sono rimasti a secco (3 delle quali sono costate il ko alla Juve).