Benevento-Juventus, le probabili formazioni

Per affrontare la Juventus, Filippo Inzaghi non ha intenzione di rinunciare ad un assetto offensivo. Il Benevento si schiererà col 4-2-3-1. Davanti a Montipò, sulle fasce giocheranno Letizia e Barba, mentre al centro la coppia Caldirola-Glik. I due mediani saranno Hetemaj e Schiattarella, con Improta, Ionita e Caprari che agiranno sulla trequarti alle spalle di Lapadula.

Juve, CR7 a riposo. Torna Bonucci

Pirlo: "CR7 ha bisogno di riposo. Maradona un dio"

Cristiano Ronaldo non è partito con la squadra per Benevento, quindi non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la gara di oggi. L’allenatore punterà su Dybala e Morata in attacco. Assente anche Buffon, rientra invece Bonucci per il quale è già pronta una maglia da titolare al centro della difesa insieme a De Ligt; Danilo e Frabotta completano il reparto. A centrocampo, Chiesa e Kulusevski giocheranno sulle fasce, con Bentancur e Rabiot a presidiare la zona centrale del campo.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo.