Pirlo: "CR7, riposo concordato. Maradona un dio"

L’allenatore bianconero ha presentato la sfida in casa del Benevento: "Gara dura, Inzaghi arriverà in alto. Ronaldo out? Riposo concordato". E su Maradona: "È il dio del calcio, l'idolo di tutti noi ragazzi" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^ GIORNATA

Dopo la vittoria per 2-1 all’Allianz Stadium contro il Ferencvaros, in Champions League, per la Juventus torna il campionato. Sabato alle 18 i bianconeri saranno infatti impegnati in casa del Benevento per la 9^ giornata di Serie A. A presentare la sfida del Vigorito ci ha pensato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus TV, a partire dal ricordo di Maradona: "Diego è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che sognavamo di giocare a calcio, è stato il dio di questo sport. Ricordo i primi mondiali che ho visto, quelli dell’86, quando vinse con l’Argentina: andavo in giardino e provavo a imitare il gol che aveva segnato contro l’Inghilterra, provando a scartare tutti gli uomini. È un ricordo indelebile di un giocatore unico, che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Ho avuto la fortuna di incontrarlo qualche volta, facendo anche una foto ricordo che sono felice di avere nel mio rullino".

Pirlo: "Col Benevento gara difficile. Inzaghi arriverà in alto" vedi anche Bernardeschi: "Vogliamo ancora lo scudetto" E sulla gara di Benevento: "Difficile, contro una squadra dura. Sono organizzati, si chiudono alla grande e ripartono con gli attaccanti. Hanno giocatori molto fisici e di gamba, hanno anche messo in difficoltà il Napoli. Dovremo stare molto attenti. Conosco benissimo Filippo Inzaghi, so cosa vorrà fare e dovremo essere concentrati dal primo minuto. Lui si è messo subito in discussione. È partito con il Milan e poi ha fatto un grande passo indietro, ed è stato ammirevole. Ha fatto qualcosa di importante per la sua crescita ripartendo dalla Serie C a Venezia e con i risultati si è ripreso la Serie A. È malato di calcio, arriverà sicuramente in alto. Domani voglio solo i 3 punti".

Pirlo: "Cristiano Ronaldo? Riposo concordato" vedi anche Ronaldo non parte per Benevento, convocato Bonucci "La linea difensiva non sarà la stessa di martedì. Alex Sandro viene da due mesi di stop, ha fatto una grande partita in Champions ed è ancora un po’ affaticato, ma verrà con noi a Benevento. Rientra anche Bonucci che si è allenato col gruppo, mentre Cristiano Ronaldo avrà un turno di riposo concordato. Dopo tante partite era un po’ stanco, era in programma che non venisse stavolta". Parentesi poi sulla gara contro il Ferencvaros vinta nel recupero: "Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, volevamo vincere spingendo fino all’ultimo minuto. Sono stati bravi i ragazzi. Però dovremo fare meglio stavolta, muovendo più velocemente il pallone e attaccando gli spazi. Campionato? Credo che ci sarà molto equilibrio, con tante partite e giocatori che faranno fatica a recuperare dal punto di vista fisico e mentale. Giocare ogni tre giorni non è facile, sarà un campionato equilibrato soprattutto in questo periodo".