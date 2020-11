Napoli-Roma , in questo 29 novembre 2020, non può essere una partita come tutte le altre: a quattro giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona , il ricordo del fuoriclasse argentino è ancora vivissimo nella memoria di tutti gli appassionati e soprattutto dei tifosi napoletani, che lo hanno potuto ammirare con la propria maglia dal 1984 al 1991. Molte le battaglie combattute dal Pibe de Oro contro il club giallorosso, in quell'epoca trascinato da un altro grande talento come Bruno Conti . L'ex numero 7 della Roma, grande amico di Maradona e protagonista insieme a Diego di alcune mitiche sfide tra le loro due squadre negli anni '80, ha voluto così rendere omaggio a Diego a poche ore dall'inizio del match.

Numero 10 di rose bianche per Diego

Bruno Conti si è recato nel primo pomeriggio di domenica all'interno dei quartieri spagnoli di Napoli, per la precisione in Via Emanuele De Deo, dove i tifosi azzurri si sono riuniti spesso in questi giorni per lasciare un omaggio sotto un enorme murale che raffigura Maradona. Conti, in rappresentanza di tutta la Roma, ha voluto omaggiare la memoria Diego, lasciando una composizione di rose bianche su sfondo verde che vanno a formare un numero 10. Un gesto apprezzato dai tifosi presenti, che hanno accolto con applausi Bruno Conti e hanno inneggiato al suo nome.