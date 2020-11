Tra campo e mercato, il Milan rimane impegnatissimo su più fronti. Importante in casa rossonera è soprattutto il tema rinnovi, con due elementi importanti come Donnarumma e Calhanoglu che vanno in scadenza al termine della stagione in corso. Il portiere del Milan, a pochi minuti dall'inizio del match contro la Fiorentina, ha fatto il punto della situazione: "Non c'è nessun problema, il mio procuratore sa cosa fare e ne parlerà con la società. Io penso solo a godermi questo momento, che spero duri il più a lungo possibile. Volontà di rimanere a lungo in rossonero? Certo".