Torino-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

I granata vogliono dare continuità alla vittoria sull’Entella in Coppa Italia, per allontanarsi dalle ultime posizioni. D’altro canto la Samp, eliminata dal Genoa, cerca riscatto sul campo del Torino. Diretta su Sky Sport alle 18:30

Dopo il successo in Coppa Italia, il Torino è alla ricerca di punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. I granata sono alla ricerca di una svolta in campionato, dove non hanno ancora preso quota. Di fronte ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri, che invece è stata eliminata dalla coppa nazionale in favore del Genoa, che ha vinto il derby. Una vittoria lancerebbe i blucerchiati nella parte sinistra della classifica. La partita sarà diretta dall'arbitro internazionale Doveri di Roma 1, gli assistenti saranno Paganessi e Raspollini, quarto uomo Rapuano. Al VAR ci saranno Nasca e Alassio.