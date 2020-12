L’allenatore nerazzurro ha presentato la sfida col Bologna: "La scorsa stagione perdemmo in un modo incredibile, alziamo la guardia per dare continuità. Barella può migliorare tanto, Sensi non è ancora pronto. Nainggolan non ha recuperato"

La vittoria in casa del Borussia Mönchengladbach può segnare la svolta, per l'Inter di Antonio Conte, che si è rimessa in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma ora ritorna il campionato, dove i nerazzurri riceveranno il Bologna. "Siamo stati bravi a tapparci le orecchie, abbiamo pensato a giocare e fare del nostro meglio. È inevitabile che a questo punto si faccia sentire la stanchezza, ora almeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare. Il risultato finale condiziona i giudizi, cercheremo comunque di migliorare sul piano organizzativo e di gestione" ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa. Che poi ha ricordato il precedente dell'anno scorso, che l'Inter perse "in un modo incredibile, eravamo sopra 1-0, abbiamo dormito, sbagliato un rigore e preso gol su due contropiedi. Ero arrabbiato, difficile darsi una spiegazione. Il Bologna è una squadra determinata, ha un buon ritmo e ha avuto tempo per preparare la partita. Alziamo la guardia per dare continuità. Il fattore casa? Senza tifosi è difficile parlarne".