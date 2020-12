Roma-Sassuolo, tutto quello che c'è da sapere

Squadre in campo domenica all'Olimpico: una sola vittoria per il Sassuolo in 14 precedenti contro la Roma in campionato. Edin Dzeko ha già segnato cinque reti ai neroverdi, che hanno però 18 punti dopo nove turni: mai così bene dalla stagione 2015/16. Curiosità e statistiche: partita in diretta su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport 252 LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA

Quando si gioca Roma-Sassuolo? La gara tra Roma e Sassuolo, valida per la 10 ^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove è possibile guardare Roma-Sassuolo? La sfida tra Roma e Sassuolo sarà visibile in esclusiva Sky su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Fernando Orsi.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? approfondimento Roma, Calafiori: dopo il primo gol ecco il rinnovo Quello di domenica sarà il confronto numero 15 in Serie A tra le due squadre. Il Sassuolo ha perso otto partite contro la Roma in campionato: soltanto contro la Juventus ha registrato più sconfitte (10). Gli emiliani hanno vinto contro i giallorossi solo nella gara di ritorno della Serie A 2019/20: completano il bilancio otto successi della Roma e cinque pareggi. Alla sfida i neroverdi di De Zerbi arrivano con 18 punti, mai così tanti in A dopo nove turni dalla stagione 2015/16. La Roma non perde da otto partite in casa di campionato (6V, 2N) e ha segnato almeno due reti in ognuna di queste. Gol assicurati all'Olimpico: in tutte le sette partite di A tra Roma e Sassuolo in casa dei giallorossi, entrambe le squadre sono andate a segno (26 gol in totale, 3.7 a partita).

Curiosità La squadra di Fonseca, fresca di certezza del primo posto nel gruppo di Europa League, ha ottenuto appena due punti dei 17 guadagnati nel complesso in questa Serie A contro squadre nella metà alta della classifica (pareggi contro Milan e Juventus, sconfitta contro Napoli e Verona, quest’ultima a tavolino). Fari puntati sui calci piazzati: solo il Milan (sette gol) ha segnato di più sugli sviluppi di punizioni o rigori rispetto a Roma e Sassuolo (entrambi a quota sei) in questo campionato.