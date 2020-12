Calendario Serie A, le partite della 10^ giornata

Tre giorni con la Serie A protagonista con un decimo turno di campionato che si annuncia ricco di gol, emozioni e come sempre risultati sorprendenti. A dare il via alla decima giornata di Serie A sarà la gara tra Spezia e Lazio in programma sabato alle ore 15, alle ore 18 riflettori accesi all’Allianz Stadium dove andrà in scenda il derby della Mole tra Juve e Torino, alle 20.45 toccherà all’Inter sfidare il Bologna. Domenica a ora di pranzo ci sarà Verona-Cagliari, poi tre gare alle 15: Parma-Benevento, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta; alle 18 Crotone-Napoli, mentre la sera la Sampdoria di Ranieri affronterà il Milan capolista. A chiudere questo turno di campionato sarà la gara tra Fiorentina e Genoa in programma lunedì sera al Franchi.