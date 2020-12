Inter-Bologna, dove vedere la partita in tv

Battere il Bologna per confermare il secondo posto in classifica e provare a recuperare terreno sul Milan capolista e avanti di cinque lunghezze. È questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che sabato sera alle 20.45 affronterà a San Siro il Bologna: 18 punti in classifica per la formazione nerazzurra reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Torino e Sassuolo e dal successo in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Momento positivo in campionato anche per squadra allenata da Sinisa Mihajlovic che ha ottenuto sei punti nelle ultime di gare di Serie A (12 i punti totali ottenuti fino a questo momento) contro Samp e Crotone e adesso cerca il terzo successo consecutivo.