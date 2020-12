Medel dietro se si gioca a 3

vedi anche

Mihajlovic, show conferenza contro la talpa. VIDEO

Mihajlovic in conferenza stampa è stato chiaro parlando di difesa a 3 provata esclusivamente per stanare la possibile "talpa" che anticiperebbe ai giornali tutte le sue mosse; ha ribadito anche di non avere nessuna intenzione di cambiare modulo, ma l'ipotesi che si tratti di un modo per confondere le acque non è da escludere. Se l'assetto a 3 provato a lungo in allenamento dovesse essere confermato, l'ex interista Medel verrebbe proposto come centrale di destra. Poli non convocato (problema a un dito), fuori anche Orsolini e Skov Olsen. In caso di 3-4-1-2 (che potrebbe diventare 3-5-2) Soriano sarebbe il trequartista.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Svamberg, Schouten, Hickey; Soriano; Palacio, Barrow. All. Mihajlovic