Spezia-Lazio, le probabili formazioni

La squadra di Italiano, per proseguire la scia di risultati utili, dovrà ancora fare a meno di Mattiello. I biancocelesti vogliono ritrovare la vittoria dopo il ko con l’Udinese e il pareggio di Dortmund. Correa da valutare, favorito Pereira per affiancare uno tra Immobile e Caicedo. Diretta sabato 5 dicembre alle 15 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA

Lo Spezia per proseguire la scia dei 4 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, la Lazio per tornare a vincere dopo la sconfitta con l’Udinese in campionato e il pareggio a Dortmund in Champions. Scontro interessante quello che aprirà la 10^ giornata di campionato, sabato alle 15, all’Alberto Picco di La Spezia. Match in programma sabato 5 dicembre alle 15, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La probabile formazione dello Spezia vedi anche Serie A, 10^ giornata: curiosità e statistiche Due pareggi nelle ultime due di Serie A contro Atalanta e Cagliari, lo Spezia vuole continuare ad accumulare punti preziosi. Mattiello sarà ancora out per una lesione all’adduttore, e si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili di Italiano (oltre a lui Dell’Orco, Sena, Capradossi, Galabinov, Zoet, Pobega, Verde e Agoumé). Bartolomei rientra in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina. Si va verso la conferma di quasi tutti gli 11 titolari della gara di Cagliari. Ballottaggio Farias-Agudelo sulla fascia sinistra, Chabot cercano invece un posto in difesa. SPEZIA (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All: Italiano.