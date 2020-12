Sampdoria-Milan, dove vedere la partita in tv

Il Milan capolista fa visita alla Sampdoria nel posticipo della domenica della decima giornata di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo aver archiviato il discorso qualificazione in Europa League, il Milan non vuol fermarsi in campionato e punta alla gara contro la Sampdoria per continuare la sua striscia positiva. La squadra di Stefano Pioli (che ha osservato da casa le ultime due gare di campionato a causa del Covid) ha ottenuto 21 risultati utili consecutivi in Serie A dopo il lockdown e in questa stagione è ancora imbattuta, avendo totalizzato 23 punti con 7 vittorie e 2 pareggi. La Sampdoria, invece, vive un momento di difficoltà: la vittoria manca da quattro partite, nelle quali sono stati raccolti appena 2 punti.