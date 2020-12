Il Milan ha conquistato a Marassi l'ottava vittoria su dieci: miglior partenza di sempre (nell'era dei tre punti) e record di gol in partite consecutive. I rossoneri, nonostante le assenze molto importanti, viaggiano con numeri straordinari che fanno sognare lo Scudetto dopo 10 anni SAMP-MILAN 1-2: GOL E HIGHLIGHTS

Sampdoria, un altro ostacolo superato. Il Milan procede passo dopo passo e si lascia alle spalle la 10^ giornata con un margine di vantaggio di cinque punti sulla prima inseguitrice, l’Inter, e sei su Juventus e Napoli. Un divario importante dopo oltre un quarto di campionato: basterebbe questo a dare ottimi speranze tricolori alla squadra di Pioli. La verità, però, è che il 2-1 ai danni dei blucerchiati ha messo a referto anche una serie di numeri impressionanti, che si aggiornano ormai di settimana in settimana a suon di record e che contribuiscono a rendere il sogno Scudetto più vivo che mai. A Marassi, con la seconda formazione iniziale più giovane di questo campionato (23 anni e 144 giorni di media), i rossoneri hanno ottenuto l’ottava vittoria su dieci giornate: 26 punti che rappresentano la miglior partenza nella loro storia, nell’era dei tre punti, mentre contando anche le precedenti edizioni solo nel 1954/55 erano riusciti a far meglio, conquistando 9 successi su 10. Gli unici punti finora sono stati ‘persi’ a San Siro, contro Roma e Verona: quella con la Samp è stata la settima vittoria consecutiva in trasferta, a due passi dal record di nove stabilito nel 1993, con Fabio Capello in panchina.

Attacco implacabile, difesa compatta (su azione) vedi anche Pioli: "Siamo squadra vera, sorpreso da maturità" La carica agonistica e la vena realizzativa di Ibrahimovic hanno cambiato il Milan a partire dal post-lockdown, ma la mossa più importante dello svedese è stata, probabilmente, quella di far crescere tutti i compagni. Tutti segnano, anche quando l’attaccante è assente, e l’ottima ripartenza della passata stagione ha permesso ai rossoneri di stabilire altri record in fase offensiva. In casa della Samp i ragazzi di Pioli hanno segnato in Serie A per la 30^ volta consecutiva, ma il Milan ormai viaggia a doppia velocità: contro i blucerchiati sono arrivati infatti due gol, così come successo nelle ultime dodici (in cinque di queste ne ha realizzati almeno tre) tra lo scorso campionato e quello in corso, un altro nuovo primato. L’attacco tiene a prescindere dalle assenze e lo stesso fa la difesa che, nonostante la mancanza di Kjaer, si dimostra compatta e quasi imperforabile. Le reti subite sono nove, ma solo due di queste sono arrivate su azione. Il resto è ‘causa’ dei calci piazzati, ma conoscere il proprio punto debole può essere un ulteriore posizione di vantaggio a favore dei rossoneri.