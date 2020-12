L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 11^ giornata di Serie A. Sozza per la gara di apertura, Sassuolo-Benevento in programma venerdì 11 dicembre alle 20:45. Cagliari-Inter, lunch match di domenica 13, sarà diretta da Pasqua, mentre a Di Bello è stata affidata Genoa-Juventus di domenica alle 18. Per il posticipo domenicale tra il Milan capolista e il Parma scelto Fourneau. Di seguito l'elenco delle designazioni arbitrali.