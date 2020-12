Milan-Parma, tutto quello che c'è da sapere

Milan e Parma si sono affrontate 52 volte nel campionato di Serie A. Il bilancio è di 28 vittorie per i rossoneri contro le 11 degli emiliani, mentre sono 13 i pareggi. A San Siro soltanto in tre occasioni il Parma è riuscito a vincere contro le 17 del Milan.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime 10 giornate: nelle ultime tre occasioni in cui non ha perso nelle prime 11 gare stagionali (1991/92, 1992/93 e 2003/04) ha poi vinto lo scudetto a fine anno. I rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 30 partite di campionato: solo la Juventus è riuscita a fare meglio nella Serie A a girone unico, in sei occasioni, la più recente delle quali chiusa a luglio a quota 33. Il Parma ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (quattro pareggi e due sconfitte), mentre nelle precedenti sette aveva ottenuto ben quattro successi (tre sconfitte).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Il Parma è una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (al pari di Roma e Palermo): contro gli emiliani ha segnato 10 reti, inclusa una doppietta che regalò lo Scudetto all’Inter il 18 maggio 2008. Roberto Inglese non segna da cinque partite e non registra una striscia più lunga a secco dal marzo 2019 (sette); l’attaccante del Parma ha però segnato due reti contro il Milan, entrambe al Meazza.