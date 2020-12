Il presidente del Bologna ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Potevamo essere in una situazione di classifica migliore, ma questa squadra crescerà seguendo Mihajlovic. Il nostro club punta sui giovani come Barrow o Hickey, saranno il futuro. Il nuovo stadio? Procede secondo i piani. L'obiettivo quest'anno è finire nella top 10"

Il campionato del Bologna è cominciato in modo altalenante. 4 vittorie e 6 sconfitte nelle prime 10 giornate, anche se nelle ultime partite (nonostante l’uscita di scena dalla Coppa Italia) si è registrato un netto miglioramento per quanto riguarda le prestazioni e, soprattutto, i risultati. Un avvio di stagione che non lascia soddisfatto al 100% il suo presidente, Joey Saputo, il quale resta tuttavia molto fiducioso. “Credo che potevamo essere in una situazione un pochino migliore rispetto a come siamo adesso – ha detto il canadese in un’intervista esclusiva a Sky Sport -. Per me è molto difficile guardare la partita in tv, sia quelle del Montreal che del Bologna, perché soffro sempre tanto. Mihajlovic ha un modulo di giocare ed è quello che vuole imprimere ai nostri giocatori. Io sono contentissimo di lui e del gruppo tecnico che abbiamo perché con il modulo con cui Sinisa vuole giocare la squadra ne beneficerà”. Squadra che potrebbe essere rinforzata a gennaio con l’arrivo di un attaccante. “Se c’è un’occasione per andare sul mercato e prendere una punta valuteremo la situazione – ha spiegato il numero uno del club -. A luglio 2019 abbiamo approntato un piano di investimenti con degli obiettivi per i successivi tre anni. Se sì presenterà l’opportunità cercheremo di coglierla per migliorare la rosa”.

"I nostri giovani sono il nucleo del Bologna verso il futuro" approfondimento Chi compra più giovane in Serie A? La classifica Il progetto Bologna punta tanto sui giovani di talento: da Schouten a Barrow, da Vignato a Hickey. “Crediamo nello scoprire e nel far crescere i giocatori per far crescere la squadra – ha affermato Saputo -, ma capiamo che ci sono momenti nei quali dobbiamo vendere alcuni di loro per portare del capitale da reinvestire per rinforzare la rosa. È comunque questa la direzione nella quale vogliamo andare. I giovani che abbiamo sono il cuore, il nucleo del Bologna verso il futuro. Al momento siamo molto tranquilli per le scelte fatte”.