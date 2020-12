L'allenatore della Roma verso la trasferta di Bologna: "Veretout e Pellegrini ci saranno, in porta Pau Lopez. Smalling dal 1'? Devo valutare. Di fronte avversario forte, aggressivo. Servirà la partita perfetta. Cosa ci manca per competere fino in fondo con Inter e Juventus? Il tempo, per arrivare a investimenti diversi. Porto nel cuore Paolo Rossi, simbolo del Mondiale 1982" SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA

"Veretout e Lorenzo Pellegrini sono pronti per domani, hanno recuperato e si sono allenati per due giorni di fila con la squadra. Giocheranno". Paulo Fonseca cancella due dubbi di formazione in vista della trasferta che vedrà impegnata la Roma a Bologna domenica alle 15 (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Deve ancora migliorare, spiega l'allenatore portoghese in conferenza, Smalling: "Chris deve tornare nella migliore condizione, per lui è stato importante tornare in campo per 45' a Sofia ma deve ancora crescere per tornare a giocare 90 minuti". Certa la presenza di Pau Lopez tra i pali ("Si è sempre allenato bene, ha giocato in Europa League e mi ha soddisfatto. Domani giocherà lui") e di Cristante. "Sta diventando un grande difensore centrale, ci assicura qualità in costruzione dell'azione - spiega Fonseca - di certo a Bologna giocherà, vediamo in quale posizione". Ancora out Mancini: "Sta recuperando bene, sono fiducioso che possa tornare a breve".

"Bologna aggressivo, servirà la partita perfetta" leggi anche Serie A, il calendario dell'11^ giornata A Bologna arriva una Roma che ha raccolto un punto senza fare gol nelle ultime due partite. "Tutte le gare sono importanti, noi vogliamo sempre giocare per vincere. Vale anche per Bologna, dove di fronte avremo una squadra organizzata e forte. Hanno attaccanti molto bravi, aggrediscono il portatore di palla e fanno grande pressione. Servirà la partita perfetta". In attacco per la Roma ci sarà Dzeko: "Edin sta molto meglio, sta tornando alla miglior forma. Coppia con Mayoral? Vediamo domani". L'allenatore torna anche sul rigore non concesso alla Roma contro il Sassuolo e a quello dato ieri al Sassuolo contro il Benevento: "Resto dell'idea che quello su Spinazzola fosse rigore, ieri l'arbitro ha fatto la scelta giusta".

"Juve Inter investono molto più, puntiamo a Champions" approfondimento Europa League, i 32 club qualificati ai sedicesimi Alle spalle c'è la sconfitta indolore di Sofia, con errori pesanti nella metà campo giallorossa. "Superficialità pericolosa per il campionato? Quella di Bologna sarà una partita completamente diversa, il mio obiettivo era arrivare primi nel girone e ci siamo riusciti. Ovviamente quando perdo non sono soddisfatto ma non temo che il ko di Europa League possa incidere sull'impegno di campionato". Dove la Roma ha le idee chiare: "Dal primo giorno di questa stagione ci siamo detti che vogliamo fare meglio dell'anno scorso, quando siamo arrivati quinti - ricorda Fonseca - Sappiamo che in A ci sono 7-8 squadre molto forti ma noi vogliamo lottare. Cosa manca alla Roma per competere fino in fondo con Inter e Juventus? Il tempo, principalmente. Sono due club che fanno investimenti diversi dagli altri ma noi vogliamo lavorare per avvicinarci sempre più a loro. Abbiamo cambiato proprietà, buona parte della squadra. Abbiamo bisogno di tempo per diventare sempre più forti".