Pirlo: "Cancelliamo il Barça, testa al campionato"

Dare seguito alla vittoria prestigiosa conquistata a Barcellona: è questo l’obiettivo della Juventus, alla vigilia della sfida col Genoa. Andrea Pirlo vuole che l’euforia si trasformi in motivazione. "Se abbiamo ancora in testa quella partita, dobbiamo cancellarla perché bisogna dare continuità. Voltiamo pagina e andiamo avanti con questa voglia e questo ritmo, in campionato dobbiamo fare meglio in queste quattro partite. Il successo del Camp Nou sarà stato un'iniezione di fiducia, manteniamoci su quei livelli per non andare incontro a brutte sorprese" ha avvisato l’allenatore, nella presentazione della partita ai canali ufficiali del club. Impossibile non ricordare Paolo Rossi, che per quattro anni ha vestito la maglia bianconera: "Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ci siamo visti qualche volta di sfuggita, però il suo ricordo al Mondiale del 1982 rimane indelebile. Ero molto piccolo ma quelle immagini sono storia, è stato il nostro eroe e non lo dimenticheremo mai".