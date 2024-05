Lo svedese è partito con la squadra per la tournée in Australia, dove il Milan sarà allenato eccezionalmente da Bonera. Intanto la dirigenza rossonera ha avuto un incontro esplorativo con l'agente di Emerson Royal. Segno che il nuovo Milan sta muovendo i primi passi

Il Milan è ripartito. Quello di campo direzione Australia per l’appendice finale della stagione rossonera con la tournée a Perth e l’amichevole contro la Roma . Quello invece organizzativo a Casa Milan per la programmazione della prossima stagione. Ibrahimovic è partito con la squadra (priva di Leao, Pulisic, Chukwueze, Maignan e Mirante). Ad allenarla sarà eccezionalmente Daniele Bonera prima del rompete le righe dell’Europeo che vedrà protagonisti tanti rossoneri.

Milan, incontro esplorativo con l'agente di Emerson Royal

A Milano invece sono rimasti Furlani e Moncada. Bisogna sistemare i dettagli del contratto di Fonseca che, come ampiamente annunciato, sarà il prossimo allenatore del Milan. Firmerà un contratto di 3 anni. L’ufficialità arriverà entro i primi giorni del mese di giugno. Ma il lavoro è già iniziato. C’è da puntellare una squadra che ha bisogno di pochi ma robusti rinforzi. Due in difesa. Uno in mezzo al campo. E uno, soprattutto, lì davanti. Intanto c'è stato un incontro esplorativo con Stefano Castagna, l’agente di Emerson Royal, terzino destro extracomunitario del Tottenham. Nonostante la presenza in rosa di Calabria, Florenzi e Kalulu, i rossoneri cercano anche in quel preciso settore del campo un giocatore con determinate caratteristiche. Muove quindi i primi passi il nuovo Milan, in attesa di entrare nel vivo del mercato.