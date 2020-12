Torino-Udinese, dove vedere la partita in tv

I granata cercano punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica, i bianconeri invece vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Torino-Udinese, sabato ore 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Smaltire la delusione per la sconfitta nel derby del turno precedente arrivata nei minuti finali, il Torino di Giampaolo – terzultimo in classifica a quota 6 punti – sfida l’Udinese nell’undicesima giornata di Serie A. 10 i punti per la formazione bianconera reduce da due successivi consecutivi in campionato contro Genoa e Lazio: Udinese chiamata a sfatare il tabù granata, formazione contro cui ha vinto solamente una delle ultime nove sfide in Serie A disputate.