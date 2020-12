CR7 ha parlato nel post partita dopo la doppietta col Genoa: "Vogliamo sempre vincere. Champions? È un obiettivo, come il campionato". E sui record personali: "Orgoglioso delle 100 presenze con la Juve, ora inseguo i 100 gol in bianconero" GENOA-JUVENTUS 1-3, GOL E HIGHLIGHTS

Doppietta su rigore contro il Genoa, decisivo nel 3-1 finale della Juventus a Marassi e capocannoniere della Serie A (con 10 gol) insieme a Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo, man of the match della gara di Genova, ha parlato nel post partita: "Non è importante essere in cima alla classifica marcatori, l’obiettivo è sempre vincere". E sulla Champions: "Tutti gli anni l’obiettivo della Juve è vincere sia campionato che Champions League, alla fine però vince solo una. Noi siamo fiduciosi e possiamo sognare di vincere qualcosa di importante".

Ronaldo: "Contento per il record personale" vedi anche Dybala e doppio CR7 su rigore, 3-1 Juve sul Genoa Per lui 79 reti alla 100^ partita in bianconero e superati i 30 gol nell'anno solare: "È stata una gara difficile, ma sono contento per il record personale. A Barcellona abbiamo vinto una partita importante e dopo successi del genere trovi fiducia. Il Genoa gioca molto in difesa ed era complicato trovare il risultato qui" ha proseguito CR7. "Dopo la Champions è sempre difficile, si è stanchi e bisogna cambiare ‘chip’, ma il mister ci ha detto quello che serviva e lo abbiamo fatto bene".