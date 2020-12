Un pareggio per 2-2 con il Parma dal sapore agrodolce per il Milan. Se è vero, infatti, che la sconfitta è stata evitata proprio in extremis e la striscia di imbattibilità post lockdown in campionato continua, tra i giocatori rossoneri c'era molta amarezza per come si è sviluppata una partita nella quale il Milan ha colpito 4 pali, perdendo alla fine due punti sui diretti avversari, tutti vincenti in questa giornata. Inoltre, a rendere più amaro questo pareggio, sono arrivate anche due brutte notizie, legate agli infortuni di Matteo Gabbia e Ismael Bennacer. Per il centrocampista algerino, già uscito al 75’ e sostituito da Tonali, si teme uno stiramento ai flessori della coscia destra. Nell'ultima settimana il giocatore aveva accusato dei problemi muscolari e si era allenato poco, ma Pioli ha voluto comunque rischiarlo: nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali, se dovesse essere confermato lo stiramento il 2020 dell'algerino sarebbe già finito.