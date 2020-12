In occasione del secondo rigore segnato dal portoghese contro i rossoblu, il portiere di casa prova a infastidire il numero 7 della Juve dicendogli una frase provocatoria, che però non sortisce l'effetto sperato. Ronaldo infatti resta freddissimo e realizza la propria doppietta dagli undici metri, arrivando a quota 79 gol nelle sue prime 100 presenze in bianconero

GENOA-JUVE 1-3: GOL E HIGHLIGHTS